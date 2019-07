Your browser does not support iframes.









di Lorenzo Bettoni

Termina il primo tempo tra Juventus e Team-K League con i bianconeri sotto 2-1. Vanno in vantaggio i coreani al 7' con un vero capolavoro di Osmar da oltre 25 metri. Nell'azione successiva pareggia la Juventus grazie a un bello scambio nello stretto tra Gonzalo Higuain e Simone Muratore che segna il gol del pareggio. Nel finale rete di Cesinha che batte il neoentrato Pinsoglio ed esulta come CR7 con il portoghese che non la prende benissimo anche se nell'esultanza non c'era niente di polemico né un gesto di sfida. I due si sono spiegati a fine primo tempo.



