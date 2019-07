di Lorenzo Bettoni

Szczesny 6 – Incolpevole sul gol di Osmar, esce poco dopo (39' Pinsoglio 5.5 (59' Buffon 6))



Cancelo 5 – Distratto e falloso in fase difensiva. Quando attacca è spesso impreciso.



De Ligt 5.5 - Ancora alcuni alti e bassi. Nel finale non è facile limitare le ripartenze dei coreani che hanno spazio e sono veloci.



Rugani 5.5 - E' quello più abituato al calcio di Sarri ma anche lui lascia qualche buco dietro (59' Bonucci 6 – Rimette in sesto una Juve un po' sgangherata)



Beruatto 5 – Inizia bene ma dopo il gol del vantaggio coreano a fine primo tempo si affloscia ed esce demotivato. (65' Coccolo 6 - Equilibrato)



Emre Can 6 – Di lotta e di governo, la forma sta crescendo (59' Matuidi 6.5 – Entra e segna subito.)



Pjanic 5 – Spesso schermato dal Team-K League, anche per questo si vede ancora poco sarrismo. (59' Rabiot 6 – Sarri lo prova ancora davanti alla difesa, dà buoni segnali)



Muratore 7 – Segna e cerca di tenere sempre alto il pressing (73' Matheus Pereira 7 – Il gol del pareggio è un piccolo capolavoro.)



Bernardeschi 6.5 – Assist per Matuidi ma ha tempo e spazio per fare ancora meglio. Troppo spesso manca l’ultimo passaggio.



Higuain 5.5 – Lotta, ma non basta. In pratica non calcia mai in porta (70' Mavididi 6 – Sfiora il gol sul 3-1 dando un po' di carica alla Juve)



Mandzukic 5 – Non troppo convinto, anche quando fa a spallate. Discute parecchio con i suoi.



All. Sarri 5.5 – La Juve subisce sempre gol, oggi ben tre. In totale sono sei quelli presi in tre partite di tournée asiatica e ancora non si vedono i suoi dettami. A sua difesa si può dire che la Juve ha giocato tante partite ravvicinate e che oggi le motivazioni non erano altissime, non a caso i giovani sono stati tra i migliori. E' ancora troppo presto per giudicare il suo lavoro ma ce n'è ancora tanto da fare.



@lorebetto