Come racconta Tuttosport,resta il primo obiettivo per il centrocampo della Juventus. Per il quotidiano, nonostante il Monaco non abbia aperto alla cessione, in caso di addio di uno tra Aaron(soprattutto) e Weston, i dirigenti bianconeri proverebbero ad anticipare il colpo legato al 21enne francese, già sondato in agosto. "La fumata bianca è tutt’altro che scontata. Nel Principato non sono abituati a concedere grossi sconti", racconta l'edizione odierna di TS. Ecco perché sullo sfondo c'è