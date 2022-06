Aurelien Tchouameni, fresco acquisto estivo del Real Madrid, ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore dei Blancos, in cui ha manifestato tutto il suo entusiasmo per la decisione presa.



'Questo è un sogno, ho firmato per il miglior club del mondo. Lavoreremo sodo per vincere ancora più titoli. Ho avuto molta scelta, ma appena mi hanno detto che il Real era interessato non ho esitato un secondo. Voglio lasciare un segno nella storia del calcio e il Real è il club giusto per poterlo fare'.