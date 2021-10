E la Juve osserva. Cosa? No, la domanda giusta è 'chi?'.Nella casa bianconera si sfideranno soprattutto Aurelien Tchouameni e Axel Witsel: entrambi si giocano anche un posto nella Juve che sarà. Sebbene siano due acquisti profondamente diversi, sono accomunati da un destino in comune. Condiviso. A tinte bianconere.Tra i due,è il preferito della. Come racconta Tuttosport, alla Continassa non si sono arresi al 'no' del Monaco in estate.Ci sono Chelsea e Liverpool sul giocatore.