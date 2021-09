Secondo quanto riportato da Tuttosport, non è da escludere che nel mese di gennaio la Juve possa fare dei passi in avanti per il centrocampista tanto atteso negli ultimi giorni. I bianconeri stanno infatti già programmando la prossima campagna acquisti, e l'idea è quella di portare a Torino un attaccante e un centrocampista. Per il reparto offensivo, il nome è Dusan; per la mediana, c'è AurelienPer TS, se fosse arrivata un'offerta importante per McKennie, la Juve non solo l'avrebbe valutata, ma avrebbe certamente avallato la possibilità dell'addio dello statunitense. Dirottando poi il gruzzoletto derivato dalla cessione per un profilo giovane a centrocampo.Per questo la Juve non vuole farselo scappare: ma come fare a strapparlo al Monaco?Se l'emergenza in mezzo dovesse proseguire - e dipenderà dal ritorno di Arthur -, a quel punto la Juventus non potrebbe più attendere altro tempo.