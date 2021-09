Facile intuire i motivi. I perché. Bastano un paio di partite die si capisce la grande voglia dei club europei di farne un perno del centrocampo e di tenerlo lì in mediana per tanto tempo. Non è un caso che sia arrivato il debutto da titolare nella Francia e che - come sottolinea Tuttosport - sia sembrato proprio un'investitura: "Sa giocare come un uomo, non come un ragazzo".La Juve ha tentato di prendere il giocatore francese fino alla fine, un po' come recita il motto. Cherubini lo segue da tempo e lo fa per due motivi precisi: sa contrastare e sa impostare, è un giocatore che trova facilità nella giocata in verticale e quindi si troverebbe perfettamente a suo agio nella squadra di Allegri. E' tra i migliori 2000 d'Europa ed è stato il primo, tra i ventenni del calcio mondiale, per dualli difensivi e il secondo per palloni intercettati. I numeri non mentono, così come il placet di Pogba: "Ha energia, tecnica e un'incredibile fisicità". Chi vi ricorda?