Taylor Mega è tra le influencer più seguite su Instagram, il popolare social network che le regala quasi un milione di follower. La splendida Taylor, che fa sognare i propri seguaci con scatti da urlo, è anche una grande tifosa della Juventus. Tempo fa si è raccontata proprio tramite Instagram, con dichiarazioni bollenti: "Perché quando offendete una donna le dite: t***a? Si mi sento parecchio tirata in causa perché non credo che il piacere del sesso debba essere gremito di energia negativa. E penso anche che una ragazza non debba assolutamente vergognarsi di provare tali piaceri (forse i più grandi) della vita".



Scoprite Taylor in tutta la sua bellezza nella nostra gallery dedicata.