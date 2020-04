Taylor Mega, influencer juventina con una grande ammirazione per Cristiano Ronaldo. Si è raccontata così a Sport Mediaset:



"Sta andando alla grande, sto usando questo tempo per prendermi cura di me e del mio corpo. In casa faccio fitness a corpo libero e con qualche peso.



TIFOSA - Tifo Juve, ma non sono proprio sfegatata. Non sono mai stata allo Stadium, ma vorrei andarci.



CAMPIONATO - Sono contraria alla ripresa del campionato, ci sono priorità come la salute che non vanno prese sottogamba.



RONALDO - Uno sportivo che ammiro è Ronaldo, so che si allena duramente tutti i giorni, è il primo in campo e l'ultimo ad andarsene. Mi piace molto per la sua dedizione.



INFLUENCER - Guadagno 8 mila dollari a post".



Ecco la stupenda Taylor nella nostra gallery!