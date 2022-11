Carloha parlato in occasione della presentazione del libro Allenatori d’Italia. Queste le parole dell'ex presidente della FIGC sulla lotta Scudetto:"Credo proprio sia l'anno del Napoli. Perché 8 punti sul Milan e 10 o 11 sulle altre non sono pochi. Il campionato è particolare, ma quelli che hanno giocatori al Mondiale giocheranno là. Bisogna vedere come stanno quando tornano. Il Napoli ha un bagaglio di tanti punti sulle avversarie".