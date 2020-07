Carlo Tavecchio, a Radio Marte, ha parlato dell'ipotesi playoff: "Aurelio De Laurentiis vuole introdurre i Playoff per spezzare la continuità penalizzante di chi vince da nove anni? Nel massimo campionato italiano ci sono problemi di tempistiche, perché poi ci saranno gli Europei che andranno preparati. I playoff magari eviterebbero che a vincere sia sempre la stessa squadra? A parità di condizioni, la Juventus ha vinto battendo gli altri. I campionati si fanno in maniera diversa, non con i se e con i ma".