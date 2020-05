Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando ero alla Figc ci ho provato alle riforme dei campionati, ma non mi hanno fatto completare l'opera. Non ci sono riuscito nemmeno io, è stato tutto molto complicato. Lo anticipai mesi fa cosa poteva succedere al calcio in questa epidemia da coronavirus, adesso siamo ancora sulle decisioni da prendere. Siamo di fronte ad un evento storico. Parliamoci chiaro, senza ripresa, ma soprattutto senza riforme dei campionati calcistici, il calcio italiano rischia seriamente il default, vi anticipo questa notizia, ma è tutto a rischio in questo momento se non si apporteranno modifiche. Ci ho provato anche io durante la mia presidenza, ma niente. Non è successo niente. Nel 2006 ci furono retrocessioni per lo scandalo Calciopoli, adesso potrebbero cristallizzare le classifiche, perché c'è un'epidemia dove tutto è a rischio".