Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, l'ex presidente della FIGC Carloha detto la sua sul prossimo campionato di Serie A facendo anche un accenno alla. Ecco il suo pensiero: "Scudetto? La favorita è ovviamente la Juventus, specialmente in virtù degli acquisti che ha portato a casa. È anche diverso tempo che non vince, quindi ha una fame differente rispetto alle altre in questo momento. La stessa Juve però ha puntato poco sui giovani, non schierano nessuno della loro squadra B se non in qualche caso raro".