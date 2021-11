L'ex presidente federale Carlo Tavecchio, intervenuto nella diretta su Twitch di calciomercato.com, ha raccontato: "Ventura? Era la quarta scelta, avevo quasi preso Capello ma abbiamo perso la prima occasione poi siamo andati su Donadoni e anche lì era chiusa l'operazione, solo che lui aveva fatto un contratto con il dottor Saputo e la Federazione non può pagare penali. Poi avevamo aperto il discorso con Ventura e Lippi, avevamo chiuso l'operazione con stretta di mano, poi i giornali sollevarono l'incompatibilità per il figlio di Lippi procuratore e, una volta verificata, non si poteva fare. Rimaneva De Biasi, ma tra lui e Ventura uno vale l'altro".