L’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte, soffermandosi sulla lotta scudetto: “Era fondamentale che il campionato ricominciasse, lo affermo sia per gli sponsor ma anche per le emittenti televisive. Sarebbe stata una vera tragedia altrimenti per tutto il movimento. Lo scudetto? L’Inter ha rallentato col pareggio contro il Sassuolo, la Lazio ha perso e quindi la Juve ha incrementato il vantaggio in vetta alla classifica".



SUI 5 CAMBI E GLI STIPENDI – “Sono favorevole, in questo periodo che naturalmente è unico nel suo genere. La questione stipendi? Non dipende dalla Federazione, è una questione che ricade su club e Leghe”.