L’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio è intervenuto a Radio Kiss Kiss soffermandosi sulla dura situazione che sta passando il calcio italiano a causa dell’emergenza coronavirus: "Se il calcio italiano si ferma è una presa di posizione giusta e regolare, è stato un messaggio di grandissima responsabilità visto l’emergenza che è scoppiata. Al primo posto è stata messa la salute dei cittadini, è stata la cosa corretta da fare. Ma nel caso in cui non si riprenderà il campionato il tre aprile potrebbe aprirsi uno scenario tragico, apocalittico per tutte le squadre di Serie A".