L'ex presidente della Figc Carlo Tavecchio ha parlato a Radio Marte:

SPEZZATINO SERIE A - "Dovrebbe vigere il principio della contemporaneità delle partite: non si può regolarmente conoscere prima o dopo il risultato delle altre."

INTER-JUVE DEL 2018 - "Non posso esprimermi in merito, non ho visti i fatti. Vi sorprenderà, ma io non ho visto il servizio delle Iene."

EUROPEI - "Ho avuto grande parte nella pianificazione avviata con diverse componenti, ottenendo di disputare ben quattro partite a Roma, su tutte quella di apertura. Fu un grande risultato sul piano politico! Mi aspetto un bell'Europeo dall'Italia? Lo spero tanto, anche se non sarà semplice arrivare in fondo."

LOTITO - "Non si possono possedere due club, le carte federali parlano chiaro e furono sistemate proprio durante la mia gestione. Fino alla quarta parte di parentela non possono esserci rapporti. Chi possiede una squadra, insomma, non può averne una seconda. Da questo aspetto, non c'è scampo. Claudio Lotito, entro il 25 giugno, dovrà per forza cedere la Salernitana. Si vocifera dell'idea di un trust o di un fondo per bypassare il problema? I trust hanno un principio, quello di essere indipendenti e di non avere nessun tipo di contatto con chi cede. Insomma, non può essere questa la strada da percorrere. Il trust deve essere gestito da una authority indipendente."