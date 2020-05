L’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio è intervenuto a Radio Marte, soffermandosi sulla ripartenza della Serie A: “Il problema dei diritti televisivi è europeo, non solo italiano. Da qualche periodo viviamo all’oscuro di quanto accade all’estero. La Serie A ripartirà, ma il problema delle tv è ineludibile. Ci sono in ballo interessi economici, è difficile che le partite vengano trasmesse in chiaro. La questione della positività di un giocatore merita approfondimento: tutta la squadra in quarantena diventa complicata. Credo che questa soluzione cadrà perché non sta in piedi di suo”.



SUI PLAYOFF – “Sono favorevole alla regular season, nel caso in cui sorgessero dei problemi, allora sarebbe meglio disputare i playoff rispetto ad altri criteri. Le società con un bilancio coperto sono poche, le altre potrebbero non partecipare al campionato”.