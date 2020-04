Rodolfo Tavana, responsabile sanitario del Torino ed ex medico anche del Milan, si è dimesso dalla Commissione medico-scientifica della Federcalcio che ha elaborato il protocollo per la ripresa della stagione, dove sedeva come rappresentante della Lega Serie A. La notizia viene riportata da Ansa ed ancora non si conoscono i motivi di questa scelta.