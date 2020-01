La Juventus di Rita Guarino vuole riprendere da dove ha lasciato, ovvero da quel 2019 salutato con la vittoria sulla Pink Bari. La sfida odierna, con fischio d'inizio alle 12.30, sarà con il Tavagnacco, la squadra più giovane del campionato (21 anni di età media) che paga però in classifica proprio la tenera età del gruppo. Quasi un testa-coda, quindi, con le bianconere capoliste - a +3 dalla Fiorentina e +4 dalla Roma, ma con una gara in meno - e le triestine invece penultime a 5 punti. La Juventus ha una striscia aperta di quattro successi consecutivi.



LIVE



26' - Corner di Cernoia, mischia in area e sulla conclusione di Sembrant la difesa del Tavagnacco salva sulla linea.



19' - GOL del Tavagnacco, 1-0! Chandarana infila Bacic sul secondo palo, dopo il tocco di mano di Sembrant condonato dall'arbitro per il vantaggio. Tavagnacco avanti a sorpresa.



16' - Cernoia mette in movimento Girelli, che nel cuore dell'area trova una conclusione pericolosissima, deviata in corner di Capelletti



15' - Pedersen incorna, ma il colpo di testa è centrale e facilmente bloccato da Capelletti



7' - Rosucci in profondità per Cernoia, ma il cross della bianconera finisce direttamente fuori



2' - Primo corner per la Juventus dopo lo spunto di Cernoia



1' - Calcio d'inizio a Trieste.





TAVAGNACCO-JUVENTUS WOMEN 1-0

Marcatori: 19' Chandarana​ (T)



Formazioni ufficiali



Tavagnacco (4-4-2): Capelletti; Kato, Kunisawa, Veritti, Donda; Chandarana, Brignoli, Puglisi, Babnik; Benedetti, Ferin. All. Lugnan. A disp. Nicola, Gardel, Blasoni, Polli, Kongouli, Covalero, Pozzecco, Milan, Tibaut​



Juventus Women (4-3-3): Bacic, Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin, Pedersen, Caruso, Rosucci, Cernoia, Girelli, Maria Alves. All. Guarino. A disp. Galli, Sikora, Franco, Bonansea, Panzeri, Staskova, Zamanian Bakhtiari, Salvai, Tasselli