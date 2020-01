YOUR BIANCONERE STARTING XI | Bacic, Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin, Pedersen, Caruso, Rosucci, Cernoia, Girelli, Maria Alves



SUBS | Galli, Sikora, Franco, Bonansea, Panzeri, Staskova, Zamanian Bakhtiari, Salvai, Tasselli#TavagnaccoJuve #JuventusWomen #ForzaJuve — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) January 12, 2020

Si parte alle 12.30. La stagione della Juventus di Rita Guarino riparte con la prima del 2020 contro il Tavagnacco, penultima in classifica con appena cinque punti. Le bianconere, invece, arrivano da prime a questa sfida, con seconde e terze (Fiorentina e Roma) che hanno già giocato. Così, forte di quattro successi consecutivi, ecco l'11 scelto dal tecnico juventino per continuare questo ruolino di marcia. La diretta del match, potrete seguirla sul nostro sito con il Live testuale de Il Bianconero.Bacic, Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin, Pedersen, Caruso, Rosucci, Cernoia, Girelli, Maria Alves. All. GuarinoGalli, Sikora, Franco, Bonansea, Panzeri, Staskova, Zamanian Bakhtiari, Salvai, TasselliCapelletti; Kato, Kunisawa, Veritti, Donda; Chandarana, Brignoli, Puglisi, Babnik; Benedetti, Ferin. All. Lugnan. A disp. Nicola, Gardel, Blasoni, Polli, Kongouli, Covalero, Pozzecco, Milan, Tibaut​