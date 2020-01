di Lorenzo Bettoni

TAVAGNACCO-JUVENTUS WOMEN 1-4



Bacic 6 - Non può niente sulla rete del vantaggio delle padrone di casa, poi fa buona guardia.



Hyyrynen 6 - Partita equilibrata



Gama 6 - Torna a Trieste dove è nata, riceve la maglia della squadra locale per mano dell'amministratore unico della Triestina Mauro Milanese. Forse all'inizio un po' di emozione c'è, ma dopo il vantaggio del Tavagnacco non ci sono più sbavature.



Sembrant 5.5 - Fuori tempo sul gol del Tavagnacco, una come lei non è abituata.



Boattin 6 - Unica ammonita della partita, ma è sempre nel posto giusto al momento giusto



Pedersen 7 - Pochissime sbavature. Grande qualità, solita qualità. Assist per il 5-1.



Caruso 5.5 - Sottotono, sostituita dopo il primo tempo (46’ Bonansea 7 - L'assist per il gol del 4-1 è una perla di tecnica e velocità d'esecuzione. Lucida.)



Rosucci 7 - Segna il gol del sorpasso, il quinto in campionato. Martina è tornata e fa sempre la differenza.



Cernoia 7.5 - Si guadagna il rigore del pari, segna il gol del 5-1 ed esulta come se fosse la rete decisiva. La dice lunga sulla sua mentalità.



Girelli 7.5 - E' la leader tecnica della Juve Women 3.0. Gol e assist anche oggi, sono 11 centri in 11 partite di campionato. (75’ Staskova 6 - Buca il passaggio di Pedersen che poteva trasformare nel 5-1, ci pensa Cernoia dietro di lei.)



Maria Alves 7 - Rete di pregevole fattura con un bel colpo sotto. Sempre più dentro al progetto. (54’ Zamanian 7 - Gol all'esordio. Meglio di così...).



All. Guarino 7 - La sua Juve va sotto ma riprende subito il badolo della matassa e dilaga nel secondo tempo. Segna anche la neo arrivata Zamanian, di fronte ai 2000 spettatori del Nereo Rocco. 31 punti nel girone d'andata. Difficile chiedere di più. La sua Juve è una creatura quasi perfetta.