fa impazzire gli juventini (e non solo). Modella, influencer, blogger e playmate, diventata famosa dopo gli scatti di Andrea Cencini grazie ai quali è diventata una nuova 'coniglietta' di Playboy. Originaria del Friuli, cuore bianconero che batte solo per la Juventus e la voglia di tornare a guardare la sua squadra. Nel frattempo si è consolata con la vittoria dell'Europeo dell'Italia con tanto di post sexy su Instagram in costume con la bandiera tricolore alle spalle.. I bianconeri sono usciti agli ottavi e non se n'è fatto nulla, chissà se la promessa è valida anche per questa stagione...