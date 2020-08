Mauro Tassotti parla a La Gazzetta dello Sport della scelta della Juve di affidare la panchina ad Andrea Pirlo e smentisce le voci su un suo approdo in bianconero: "Andrea è stato un giocatore magnifico. Fare l’allenatore è un altro mestiere e bisognerà vedere se ce l’ha nel sangue. Ma se la Juve ha scelto, avrà avuto i suoi indizi. Io alla Juve? Nessuno mi ha chiamato e sto bene dove sto. Direi molto bene".



GAP MILAN-JUVE - ​"Per il momento Juventus e Inter viaggiano su altri binari. Però non mi sembra che le altre società abbiano fatto tanto per avvicinarsi e credo che con qualche ritocco il Milan possa giocarsela con tutte. Credo che non abbia molto da invidiare alla Lazio e alla Roma. Soltanto, ha bisogno di un po’ di tempo, perché molti giocatori sono giovani e hanno bisogno di fare esperienza. La qualità c’è. Non si fanno tanti punti in un finale di campionato, per quanto strano sia stato quello che in Italia abbiamo vissuto dopo il lockdown, soltanto per caso. La base c’è. Il Milan deve mantenere la continuità di rendimento, poi ci sarà da integrare".



ELLIOTT - "​Questi proprietari hanno speso, si sono ritrovati fra le mani tanti contratti pesanti, hanno visto sfilare giocatori importanti come Higuain e Bonucci. Il momento è quello che è. Nodn condanno Elliott. Il Milan però deve tornare al top e ripeto che secondo me non manca tanto per arrivarci"