Il giornalista Giuseppe Tassi ha dedicato il proprio editoriale sul Quotidiano Sportivo alla vittoria della Juventus sul Barcellona di ieri sera. Questo uno stralcio: "Remuntada nel segno di Ronaldo e primo posto nel girone di Champions. Sul campo di un Barcellona stranito e improvvisamente piccolo, la Juve graffia come un leone e offre la prova più convincente dell’era Pirlo. Per la prima volta la squadra appare solida, aggressiva e ben equilibrata, capace di imporre il ritmo agli avversari e gestire il pallone quando serve congelare la partita. Una prova di maturità e di efficacia che fa apparire ancor più piccolo il Barcellona di oggi, che pure in Europa ne aveva vinte cinque su cinque prima di questa notte. L’ostinato e inutile tiro a segno di Messi contro l’eterno Buffon sembra la disperata lotta del genio argentino contro i mulini a vento.

È la Juve di CR7 e di Pirlo quella che domina il Barcellona".