Ronaldo resterà o no alla Juventus? Una domanda di attualità in questa estate nella quale la Juventus, per motivi di bilancio, sta valutando offerte sia per lui che per Dybala. Ma ci sono buoni motivi per dubitare fortemente che CR7 possa davvero lasciare il club bianconero che lo acquistò due anni fa per circa 110 milioni di euro dal Real Madrid. Innanzitutto, se compri un giocatore con l'obiettivo di vincere la Champions League facendogli un contratto di 4 anni a 31 milioni di euro a stagione di stipendio, non puoi cederlo dopo due anni: sarebbe una clamorosa ammissione di errore.

AVANTI CON LA TERZA - C'è poi un altro fattore da considerare: i vantaggi fiscali di cui in questo momento gode l'Italia rispetto ad altri Paesi (stesso motivo per cui il giornale catalano Sport ieri ha affermato che Juve e Inter sarebbero in vantaggio su PSG per Leo Messi). A suggellare il tutto, la promessa dello stesso Ronaldo risalente all'anno scorso: "La Juve la vincerà la Champions: se non sarà quest'anno sarà il prossimo, ma da qui a due anni, per come si sta lavorando, arriverà". E allora aspettiamo con interesse CR7 a partire dal raduno di domani alla Continassa.