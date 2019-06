Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha confermato, attraverso un comunicato ufficiale, di aver ricevuto un ricorso dal Manchester City contro la UEFA. "L'appello è presentato contro le decisioni prese dalla Camera di Investigazione (IC) dell'Ufficio di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB) in merito alla presunta non conformità del Manchester City con i Regolamenti UEFA sulle Licenze di Club e il Fair Play Finanziario. Verrà avviata una procedura di arbitrato che comporterà uno scambio di comunicazioni scritte tra le parti, mentre un gruppo di arbitri del TAS è convocato per ascoltare il ricorso. Una volta costituito formalmente, il gruppo emetterà un calendario procedurale. Non è possibile dire in questo momento quando verrà emesso il lodo arbitrale per questa materia".