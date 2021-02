L'errore di Bentancur, quello di Szczesny e il gol di Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto, che sblocca il match con la Juve, andata degli ottavi di finale di Champions League. Taremi è il secondo iraniano a segnare ai bianconeri: il primo fu Mehdi Mahdavikia, in una sfida tra Juve e Amburgo finita 4 pari.



Il suo è un gol da podio dei record, perché arriva dopo appena 63 secondi. E' il terzo goal più veloce subito dalla Juventus in Champions League dopo quelle di Alaba, con il Bayern Monaco nel 2012/2013 (poi 2-0), e Moller, che nel 1995/1996 segnò subito con il suo Borussia Dortmund (poi finì 3-1 per la Juve).