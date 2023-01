Le parole dia Sky Sport:"È il miglior centrocampista del campionato italiano. Mettere in discussione le sue qualità è una cosa utopica. Il legame che ha con questa società va al di là queste voci sulla sua situazione. Nel momento opportuno abbiamo avuto un incontro col presidente, un mese fa con i suoi agenti: siamo molto sereni, il rapporto che abbiamo è ottimo. Non capisco perché volere creare casi, la scorsa settimana con Luis Alberto…Da noi queste cose non esistono e vengono chiarite bene all’interno".