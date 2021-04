Igli Tare, a Sky Sport, ha fatto il punto su Simone Inzaghi e parlato della Superlega.



INZAGHI - "Per il rinnovo di Inzaghi non c’è nessun problema. Conoscendo Simone posso dire che è una persona molto vivace e nervosa e stare chiuso a casa per lui è come stare in gabbia. Ha lavorato senza sosta anche da casa e ha fatto un ottimo lavoro".



SUPER LEAGUE - "E’ stata una settimana travolgente e scioccante per tutti noi. Io penso che il calcio è della gente e di tutti noi: il calcio è passione e questo non deve mai essere perso. Le cose sono state messe a posto velocemente, ma questo ci dimostra che c’è bisogno di fare delle riflessioni importanti sul futuro del calcio europeo e mondiale. C’è bisogno di fare molta chiarezza, cosa che, come abbiamo visto negli ultimi giorni, è mancata".