In un'intervista a Le Parisien, Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato della situazione relativa a Milinkovic Savic: "Per ora non c’è nulla da dire, perché non c’è nessuna discussione – le parole del ds albanese della Lazio - non abbiamo fretta di venderlo, sono voci di mercato. Offerta del Psg per Milinkovic-Savic? Non conosco il suo prezzo, non ne ho idea. Non posso parlare di qualcosa che non è concreto o reale", le sue parole riportate dal Corriere dello Sport. Sponda Juve, da quanto filtra, resiste la distanza tra bianconeri e biancocelesti: alla prima offerta di 60 milioni della Juventus, Lotito ha risposto richiedendone 90. E il Psg può approfittarne.