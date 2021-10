Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parlando nel prepartita di Lazio-Marsiglia di Europa League su Sky Sport, ha auspicato che la squadra biancoceleste ora riesca a decollare e giocare con la giusta mentalità sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri: "La decisione di prendere lui come allenatore ha stravolto i piani perchéma noi crediamo in questo gruppo. Non vogliamo vedere un'altra gara come quella col Bologna. Dobbiamo giocare come contro l'Inter, stiamo facendo colloqui singoli con i giocatori per far capire loro che serve la determinazione giusta per raggiungere gli obiettivi".E sulle recenti dichiarazioni di Sarri su una Lazio bistrattata dall'alto: