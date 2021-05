Prima della sfida tra Lazio e Torino, terminata poi 0-0, il ds biancoceleste Igli Tare ha parlato a Sky Sport del futuro di Simone Inzaghi, accostato alla panchina della Juventus: “Nelle ultime ore ho letto di un incontro in privato ma non è mai successo. Siamo rimasti da parecchio tempo che a fine campionato, dopo la gara con il Sassuolo, ci siederemo insieme: penso di chiudere questo argomento. Se positivamente? Il rinnovo non è ancora arrivato perché sappiamo cosa ci siamo detti tra di noi e cosa pensiamo gli uni degli altri”.