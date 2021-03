1









Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la partita con la Juventus: "Abbiamo avuto modo di lavorare bene in questa settimana visto che abbiamo saltato la partita con il Torino, siamo fiduciosi possiamo fare bene. Quando perdi bisogna accettare la sconfitta e cercare di reagire. Ci sono stati dei momenti difficili dal punto psicologico che hanno inciso. Per punti fatti da gennaio però siamo tra le prime. Abbiamo fatto un buon campionato ma dobbiamo fare ancora meglio. Dobbiamo fare una buona gara e cercare di vincere il più possibile. Siamo una squadra di esperienza, matura, ci sono alti e bassi ma conta il risultato".