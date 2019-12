Igli Tare parla a Rai Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus-Lazio, match valevole per la Supercoppa Italiana 2019. "Partita per un trofeo o per dare un segnale al campionato? Più per portare a casa un trofeo molto importante, conta tantissimo. La Juve sarà una squadra diversa, conta l'atteggiamento degli ultimi due mesi e così sarà anche stasera".