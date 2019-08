"Se l'Inter si presenta con una offerta di 74 milioni per Milinkovic-Savic è troppo tardi? Penso di sì", questo lo scambio di battute tra il giornalista Tancredi Palmeri e Igli Tare, direttore sportivo della Lazio. Sergej Milinkovic-Savic, dunque, resterà in biancoceleste almeno per la prossima stagione, dopo essere stato nuovamente nel mirino della Juventus in estate. I bianconeri, però, non hanno mai affondato il colpo e il talento serbo resterà nella capitale.