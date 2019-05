Igli Tare blinda Simone Inzaghi, almeno a parole. Il direttore sportivo della Lazio ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio di Lazio-Bologna: "L'allenatore non è mai stato messo in discussione e ei prossimi giorni ci siederemo per fare un bel passo in avanti. Non sono io a dover rispondere alle voci sulla Juventus. Non ho mai fatto le cose con i sé e con i ma e da parte nostra c'è la piena volontà di confermare Inzaghi, perché è un laziale dalla testa ai piedi. Credo che Simone voglia la stessa cosa. Incontro per il rinnovo? Nei prossimi giorni".