Igli Tare, ex dirigente della Lazio, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset. Su Igor Tudor alla Lazio, Tare ha risposto così: "Facendo una scelta drastica è giusto anche dare seguito. Alla fine si sono qualificati alla prossima Europa League, ora è il momento di fare una valutazione e capire se c'è un punto di partenza per il futuro, è fondamentale per avere chiarezza già dall'inizio della stagione. Sanno cosa fanno"."Penso che sarà un campionato molto interessante per il rientro di Conte, l'Inter di Inzaghi, la Juventus di Thiago Motta. C'è da capire cosa farà il Milan... Sarà un campionato molto frizzante, anche per il fatto che Conte è una persona con una mentalità vincente".