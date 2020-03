Torneremo ad abbracciarci

Sono giorni molto complicati per l'Italia, in ginocchio a causa del virus COVID19. Il Governo ha imposto agli italiani di stare nelle proprie abitazioni, evitando di uscire al fine di evitare la diffusione del Coronavirus. Lo sport ha dato il via ad un iniziativa con lo slogan “Distanti ma uniti". Tra i molti sportivi che hanno aderito, c'è anche il Campione del Mondo 1982 e campione bianconero, Marco: "Torneremo ad abbracciarci".