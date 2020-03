L’ex calciatore Marco Tardelli è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva soffermandosi sull’emergenza coronavirus e sulle conseguenze che ha avuto sul mondo del calcio: “Nessuno ha ascoltato il parere dei calciatori. Sono protetti, ma nessuno ha ascoltato il loro parere. Bisognerebbe che la Assocalciatori tornasse ad essere un sindacato e non un'associazione".



SUI RISCHI DEI CALCIATORI - “Nelle partite non si può stare a 1 metro di distanza: ogni calciatore potrebbe avere qualcuno in famiglia contagiato. Il rischio c'è, ma sarebbe stato meglio chiedere il loro parere. Anche gli spogliatoi sono luoghi di assembramento, come il campo. Il grande problema non è il giocare o meno, ma la poca considerazione data ai calciatori, che sono protagonisti come tutti gli altri, ovvero arbitri e allenatori".



SU EURO2020 - "Pensare ora a non far giocare Euro 2020 è ancora presto".