Dopo le polemiche scatenate dalla frase di Antonio Cabrini, secondo il quale se Maradona fosse stato alla Juve sarebbe ancora vivo, ai microfoni di La7 arriva la risposta dell'ex compagno: "Forse per lui è stata una fortuna non venire a giocare a Torino, perché se avesse vestito la maglia bianconera secondo me non sarebbe stato Maradona come l'abbiamo conosciuto noi, il genio che ha fatto innamorare tutti".