L'ex giocatore della Juve, Marco Tardelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Stampa, dove ha parlato anche di Max Allegri e del momento che stanno vivendo i bianconeri.'Solo Allegri può far ritrovare quella serenità necessaria per superare il momento. Mi hanno però meravigliato alcune sue dichiarazioni delle ultime settimane, dove diceva che non era importante la partita contro il Psg ma quella contro il Benfica'.