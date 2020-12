Anche quando i risultati gli sorridono, Antonio Conte fa fatica a tenere a freno le polemiche in seno alla sua Inter. Sta succedendo soprattutto con Christian Eriksen, il campione danese che lui non riesce a inserire nello scacchiere nerazzurro e col quale si sta comportando al limite dell'umiliazione. Questo il commento di un ex giocatore della Juventus e allenatore dell'Inter come Marco Tardelli ieri sera su Rai 2: "Il modo non va bene, sembra un fatto personale, contro la società. Conte deve avere un nemico: senza un nemico da combattere, non sta bene. Però Eriksen non è un nemico".