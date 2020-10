Dopo le prime tre giornate - la Juve ha giocato solo due partite per il 'caso' Napoli - Marco Tardelli parla della corsa scudetto, che quest'anno i bianconeri rischiano di non vincere perché: "All'Inter non manca nulla, ha la rosa più forte di tutta la Serie A. Il problema piuttosto può essere legato alla situazione che stiamo vivendo e a chi perderà più giocatori a causa del Covid. I nerazzurri sono già stati penalizzati sotto quest'aspetto, ma io penso che possa arrivare fino in fondo".