Ospite negli studi de La Domenica Sportiva, l’ex calciatore dell’Inter e della Nazionale Marco Tardelli ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria e soffermandosi sulla lotta scudetto: “Juventus e Lazio hanno qualcosa in più. L’Inter del primo tempo che abbiamo visto contro la Sampdoria, è una squadra che può tornare in corsa per il primo posto. Quella del secondo tempo invece no. Però Conte ci crede e in dodici partite può cambiare molto. Lo vedremo nelle prossime gare ma l’Inter è in forma, e Christian Eriksen, se cresce, può dare una mano in più per arrivare fino in fondo. Sarebbe tutto più semplice se l’Inter avesse una sola squadra davanti in classifica”.