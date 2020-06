Marco Tardelli parla a La Domenica Sportiva, in onda su Rai 2, anche del rapporto tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala nella Juve: "Ronaldo e Dybala hanno problemi a giocare insieme? Io non credo che loro possano avere dei problemi a giocare insieme. Personalmente vorrei vedere Dybala davanti, tra i due giganti del Napoli potrebbe creare delle occasioni e Ronaldo girargli intorno. Probabilmente è un'idea un po' pazza, però probabilmente Dybala potrebbe dare un aiuto in più a Ronaldo giocando così. Sono giocatori che bisogna aspettare un attimo e purtroppo non hanno tempo. Dopo tre mesi Ronaldo, con il fisico che ha, ha un po' di difficoltà, ma sono due giocatori indispensabili per questa Juve".