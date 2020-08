1









Una partita che vale quasi una stagione. Questa sera la Juve si gioca l'accesso ai quarti di finale di Champions League ma a prescindere dall'esito della sfida, l'ex bianconero Marco Tardelli crede che Sarri dovrebbe essere confermato sulla panchina bianconera: " Ha vinto - dichiara a La Gazzetta dello Sport -. Non alla Sarri, non con la qualità e il gioco alla Guardiola, ma ha vinto. Ricordando che la sua era una squadra “asimmetrica”. Sono curioso di vederlo all’opera con giocatori scelti tutti da lui. Forse Ronaldo ha tolto qualcosa a Sarri ma ha dato tanto alla Juve. E cambiare ruolo, a 35 anni, fare il centravanti, non è facile come a 20".



DYBALA - "Fortuna per la Juve che è rimasto. È stato il migliore, venderlo sarebbe stato un errore grave".



PIRLO AL POSTO DI SARRI - "Andrea era un allenatore anche in campo, il regista della mia Under 21. Può fare il tecnico ad alto livello. Ma non deve rischiare. Può darsi che il tempo di una grande panchina arrivi prima del previsto, e in caso la Juve sarebbe una squadra ideale, che “protegge”. Ma non so se questo sarebbe il momento per cominciare".



LIONE - "Ora dipende tutto dalla condizione fisica e psicologica, al di là dei valori. La Juve m’è sembrata un po’ stanca, il Lione sicuramente non lo è ma la lunga inattività potrebbe influire. Difficile una previsione. Io spero e credo ce la faccia, come il Napoli".



CONTE - "Lui è così, deve sentire i nemici, a volte sbaglia ma ci mette sempre la faccia. E poi parliamo di risultati: il secondo posto a un punto dalla Juve, i quarti in coppa. Nella fase finale in Germania capiremo meglio, ma l’Inter può puntare al successo".