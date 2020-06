Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus, ha parlato della convivenza in attacco di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, in vista della finale di Coppa Italia contro il Napoli di mercoledì. Ecco le sue parole alla Domenica Sportiva: "Ronaldo e Dybala possono giocare insieme. Io ho un’idea un po’ pazza: metterei Dybala in mezzo ai due difensori del Napoli e Cristiano Ronaldo a girargli attorno. In questo modo Dybala potrebbe dare un aiuto in più a Ronaldo. Qualche difficoltà in questo periodo è comunque normale, dopo 3 mesi senza giocare, ma Dybala e Ronaldo sono indispensabili per la Juve".