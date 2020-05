Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, ha parlato della ripresa del campionato ai microfoni di Rai Radio Uno. Per Tardelli sarebbe un problema giocare al pomeriggio in piena estate, così come pone dei dubbi sulle condizioni di squadre e giocatori. Ecco le sue parole: "Potrebbe essere un grave errore giocare alle 16.30 a luglio, e ogni tre giorni. Sicuramente non sarà un calcio bellissimo, troveremo delle squadre non in condizione, né psicologica né fisica. Però si può superare anche questa".