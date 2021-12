Un anno fa se ne andava una leggenda del calcio,. Una delle persone più legate a Pablito è: compagno - alla Juve e in Nazionale - e amico, che ha voluto ricordarlo così parlando a Sky Sport, in diretta da Zurigo, dove si è svolto un evento commemorativo in presenza di tanti ex-compagni. "Voglio ricordarlo col sorriso, che era la sua parte migliore. I suoi compagni sono tutti qui, qualcuno non è potuto venire ma siamo felici di essere qui, ci riempie di gioia, Paolo ci ha dato molto e anche noi a lui. Paolo ti manca, normale che possa mancare un amico e un compagno come lui, abbiamo tanti ricordi indimenticabili. Ci sono tutti qui a ricordarlo, manca solo lui ma in realtà è sempre con noi. Bellissimo essere qua in questo momento. Poteva sembrare anche uno normale, uno comune, ma dentro di sé aveva una grande forza con cui ha superato tutti gli ostacoli. È un esempio per tutti noi e per tutti i ragazzi".